Bundespolizeiinspektion Flughafen Stuttgart

BPOLI-Flugh. STR: Beamte der Bundespolizei nehmen dringend tatverdächtige Betrügerin fest

Bundespolizeiinspektion Flughafen Stuttgart (ots)

Im Rahmen der grenzpolizeilichen Ausreisekontrolle eines Fluges in die Türkei wurde am Mittwochnachmittag (20.03.19) eine 47-jährige Frau von Beamten der Bundespolizei festgenommen. Die Dame ist dringend verdächtig, einen Mann durch Betrug um mehrere zehntausend Euro gebracht zu haben. Aufgrund der bestehenden Fluchtgefahr erließ das zuständige Amtsgericht auf Antrag der Staatsanwaltschaft Augsburg am 22.01.19 gegen die 47-Jährige einen Untersuchungshaftbefehl. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen sowie einer erneuten Richtervorführung ging es für die Frau direkt in die Justizvollzugsanstalt.

