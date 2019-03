Bundespolizeiinspektion Flughafen Stuttgart

BPOLI-Flugh. STR: Ein Flieger und zwei Festnahmen

Bundespolizeiinspektion Flughafen Stuttgart (ots)

Bei der Kontrolle eines Fluges aus Istanbul/Türkei am gestrigen Nachmittag (05.03.19), konnten Beamte der Bundespolizei am Flughafen Stuttgart gleich zwei Gesuchte festnehmen. Im ersten Fall handelte es sich um einen 52-Jährigen, der im Jahr 2018 wegen versuchter Nötigung zu einer Geldstrafe von 2.000,00 EUR und wegen Steuerhinterziehung in zwei Fällen zu einer Geldstrafe von 2.440,00 EUR verurteilt worden war. In letzter Sekunde konnten Familienangehörige den Gesamtbetrag von 4.440,00 EUR aufbringen und den 52-Jährigen somit aus dem Gefängnis freikaufen. Weniger positiv endete die Reise für einen 59-Jährigen, der etwa fünf Minuten später kontrolliert wurde. Der Mann war im Jahr 2018 wegen Körperverletzung zu einer Geldstrafe von 1.500,00 EUR verurteilt worden. Da der 59-Jährige das Geld jedoch nicht aufbringen konnte, endete seine Reise schließlich im Gefängnis. Dort muss er nun die verhängte Ersatzfreiheitsstrafe von 75 Tagen verbüßen.

