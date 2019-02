Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Einbrecher wollten Fenster aufbrechen + Berauscht am Steuer + Baucontainer aufgebrochen

Cuxhaven (ots)

Einbrecher wollten Fenster aufbrechen

Otterndorf. Bereits am vergangenen Freitag (22.02.2019) kam es abends in der Zeit zwischen 18:15 Uhr und 21 Uhr zu einem versuchten Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Hoffmann-von-Fallersleben-Straße in Otterndorf. Die bisher unbekannten Täter machten sich an einem mit Rollläden versehenen Küchenfenster zu schaffen, gelangten jedoch nicht in das Haus. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu der Tat oder zu dem oder den Täter(n) sowie auffälligen Fahrzeugen in der näheren Umgebung machen können, werden gebeten, sich an die Polizei Cuxhaven (04721 / 5730) zu wenden.

Berauscht am Steuer

Geestland. Montagabend (25.02.2019) kontrollierten Beamte des Polizeikommissariats Geestland gegen 22:15 Uhr einen 25-jährigen Autofahrer aus Geestland, der auf der Landesstraße 135 in Langen unterwegs gewesen ist. Bei der Kontrolle geriet der Mann in Verdacht, unter dem Einfluss berauschender Mittel am Straßenverkehr teilzunehmen. Ein Drogenvortest bestätigte den Verdacht, so dass die Beamten dem jungen Fahrer die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobenentnahme veranlasst haben.

Alkoholisiert im Straßenverkehr

Geestland. Unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand eine 53-jährige Fahrzeugführerin aus Geestland, die am Montagabend (25.02.2019) gegen 22:40 Uhr von Beamten des Polizeikommissariats Geestland im Südstellenweg in Langen kontrolliert worden ist. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,1 Promille, was bedeutet, dass die Frau absolut fahruntüchtig am Straßenverkehr teilgenommen hat. Die Beamten veranlassten eine Blutprobenentnahme und stellten den Führerschein der Frau sicher.

Baucontainer aufgebrochen

Cuxhaven. Im Zeitraum zwischen Freitagmittag und Montagfrüh brachen noch unbekannte Täter einen Gerätecontainer auf, der in der Großen Hardewiek auf einem Baustellengelände abgestellt gewesen ist. Aus dem Container wurden diverse Werkzeuge gestohlen. Der Gesamtschaden beträgt etwa 2.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich an die Polizei Cuxhaven zu wenden (Tel.: 04721 / 5730).

