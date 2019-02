POL-CUX: Streit um Taxi - Fahrgast mit Augenverletzung in Klinik + Versuchter Einbruch in Apotheke in Spaden + Tageswohnungseinbruch in Hagen + Einbruch in Spieka

Polizeiinspektion Cuxhaven

Streit um Taxi - Fahrgast mit Augenverletzung in Klinik

Schiffdorf. Ein 28-Jähriger wollte in der Nacht zu Samstag (23.02.2019) gegen 1:15 Uhr vor einer Gaststätte in der Leher Straße in Spaden in ein Taxi steigen. Die Mitfahrt wurde dem stark alkoholisierten Mann verwehrt, zumal bereits andere Fahrgäste in dem Fahrzeug saßen. Daraufhin soll der 28-Jährige gegen eine Scheibe des Fahrzeugs geschlagen haben. Die Scheibe ging zu Bruch und verletzte einen 40-jährigen Fahrgast so schwer im Gesicht, dass dieser mit einem Krankenwagen in eine Bremer Klinik gefahren wurde. Gegen den 28-Jährigen wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

Versuchter Einbruch in Apotheke in Spaden

Schiffdorf. In der Nacht zu Samstag (23.02.2019) versuchten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter vermutlich gegen 1:50 Uhr, in eine Apotheke im Gewerbegebiet Spaden im Neufelder Weg einzubrechen. Es blieb beim Versuch. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich an die Polizei Schiffdorf zu wenden (Tel.: 04706 / 9480).

Tageswohnungseinbruch in Hagen

Am vergangenen Samstag (23.02.19) hebelten bisher unbekannte Täter in der Zeit zwischen 14 Uhr und 18:50 Uhr zunächst an zwei Türen eines Einfamilienhauses in der Straße "Alter Heideweg". Dieses misslang, so dass die unbekannten Täter dann mit einem Stein die Scheibe der Tür einwarfen und so in das Haus gelangen konnten. Aus dem Haus wurden unter anderem ein Laptop sowie Armbanduhren entwendet. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu der Tat oder zu dem oder den Täter(n) sowie auffälligen Fahrzeugen in der näheren Umgebung machen können, werden gebeten, sich an die Polizei Schiffdorf (04706 / 9480) zu wenden.

Einbruch in Spieka

Wurster Nordseeküste. Bisher unbekannte Täter versuchten zunächst erfolglos, das Küchenfenster eines Einfamilienhauses in der Straße "Hartingspecken" aufzubrechen. Als dieses nicht gelang, brachen sie das Wohnzimmerfenster auf. Ob Stehlgut erlangt wurde, steht noch nicht fest. Der Einbruch hat sich vermutlich am Freitagabend (22.02.2019), in der Zeit zwischen 19:15 Uhr und 21:15 Uhr ereignet. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu der Tat oder zu dem oder den Täter(n) sowie auffälligen Fahrzeugen in der näheren Umgebung machen können, werden gebeten, sich an die Polizei Cuxhaven zu wenden (Tel.: 04721 / 5730).

