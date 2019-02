Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Medieninformation der Polizeiinspektion Cuxhaven vom 24.02.2019

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Cuxhaven (ots)

Pressemeldung ESD PK Geestland

Geestland/ BAB 27 - Unfall unter Alkoholeinfluss mit einer leicht verletzten Person

Am 23.02.2019, gegen 07:00 Uhr, meldete ein umsichtiger Verkehrsteilnehmer dem Polizeikommissariat Geestland einen verunfallten PKW, der neben der Autobahn 27, zwischen den Anschlussstellen Bremerhaven-Süd und Bremerhaven-Wulsdorf, in den Bäumen hängen soll. Wie die Polizeibeamten feststellen mussten, war ein 26-Jähriger Stadländer mit seinem Pkw aufgrund Übermüdung und mit ca. 1,6 Promille nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und im dort befindlichen Baumbestand zum Stehen gekommen. Der alleinbeteiligte Fahrzeugführer verletzte sich bei dem Unfall leicht. Der entstandene Schaden am Pkw wird auf ca. 3.000 Euro geschätzt. Die aufwendige Bergung dauerte ca. 30 Minuten.

Gegen den jungen Fahrzeugführer wurde ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet und sein Führerschein sichergestellt.

Eine Blutuntersuchung wird noch abschließend ergeben, wie hoch der Promillewert bei dem jungen Mann tatsächlich war.

Anhang: 3 Bilder

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Cuxhaven

Telefon: 04721/573-0

Werner-Kammann-Straße 8

27472 Cuxhaven

http://ots.de/PI0z7T

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell