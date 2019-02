Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Radler geschlagen + Unfallzeugen gesucht

Cuxhaven (ots)

Radler geschlagen

Cuxhaven. Drei Männer sollen am Donnerstagnachmittag gegen 15 Uhr einen 27-jährigen Radfahrer in der Hamburg-Amerika-Straße gestoppt und geschlagen haben. Dem Radler gelang leicht verletzt die Flucht. Der Hintergrund der Tat ist noch unklar. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich an die Polizei Cuxhaven zu wenden (Tel.: 04721 / 5730). Zwei der drei Angreifer sollen etwa 1,90 Meter groß und kräftig sein und Vollbärte haben. Der dritte Täter wird als ca. 1,65 Meter groß und ebenfalls kräftig beschrieben. Auch er soll Bartträger sein.

Unfallzeugen gesucht

Altenwalde. Am Donnerstagabend vermutlich gegen 20:30 Uhr befuhr ein PKW mit Anhänger den Melkerweg in Altenwalde in Richtung An der Schonung. Während der Fahrt löste sich der Anhänger von der Anhängerkupplung des PKW und rutschte seitlich über die Fahrbahn. Auf dem Seitenstreifen neben der Fahrbahn stand ein schwarzer Mini Cooper, gegen den der Anhänger offenkundig gestoßen ist. Am Mini Cooper entstand ein hoher Schaden. Der Fahrer des PKW stieg aus, kuppelte den Anhänger wieder an und entfernte sich unerkannt von der Unfallstelle. Bei dem Anhänger soll es sich um einen geschlossenen Aluminiumkasten handeln. Zeugen, die Angaben zu dem Unfall oder dem PKW mit Anhänger machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Cuxhaven unter Tel.: 04721 / 5730 oder bei der Polizeistation Altenwalde unter Tel.: 04723 / 500380 zu melden.

