Bundespolizeiinspektion Flughafen Stuttgart

BPOLI-Flugh. STR: Beamte der Bundespolizei nehmen zweifach Verurteilten fest

Bundespolizeiinspektion Flughafen Stuttgart (ots)

Beamte der Bundespolizei konnten am vergangenen Samstagabend (13.04.19) am Flughafen Stuttgart einen 32-Jährigen festnehmen. Im Rahmen der grenzpolizeilichen Einreisekontrolle stellte sich heraus, dass gegen den jungen Mann zwei Haftbefehle vorlagen. Wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis hat er eine Freiheitsstrafe von drei Monaten zu verbüßen. Weiterhin war er wegen des unbefugten Gebrauchs eines Fahrzeugs zu einer Geldstrafe in Höhe von 900,00 EUR verurteilt worden. Da er diesen Betrag nicht aufbringen konnte, drohen ihm in diesem Fall weitere 60 Tage Haft. Noch am selben Abend wurde der junge Mann ins Gefängnis eingeliefert.

