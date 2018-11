POL-PDLD: Verkehrsunfallflucht in Kandel

Kandel (ots) - Verkehrsunfallflucht in Kandel Eine 44-jährige Autofahrerin stellte am 17.11.2018 gegen 18:00 Uhr ihren VW Lupo auf einem Supermarktparkplatz in der Saarstraße in Kandel ab. Als sie nach dem Einkauf wieder zum Fahrzeug kam, stellte sie eine Beschädigung an der Stoßstange vorne links fest. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Vermutlich streifte beim Einparkvorgang ein anderes Fahrzeug den Lupo der Geschädigten. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet, Zeugen des Unfalles können sich jederzeit an die Polizeiinspektion Wörth unter der Rufnummer 07271-92210 oder piwoerth@polizei.rlp. wenden.

