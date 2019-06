Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Müllentsorgung

Northeim (ots)

Northeim, Am Lohgraben

So., 09. Juni 2019, 20.30 Uhr (Meldezeit)

Northeim (ri). Unbekannte haben am Wochenende am Ende der Straße Am Lohgraben in unmittelbarer Nähe zur Rhume diversen Müll abgelagert. Neben Sperrmüll, Bodenbelägen und einer leeren Gasflasche wurde auch ein Kanister mit ca. 3 Liter Altöl illegal entsorgt. Ein Strafverfahren wegen unerlaubten Umgangs mit Abfällen wurde eingeleitet.

