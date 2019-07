Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Neuharlingersiel - Unfallflucht nach Kollision mit Verkehrsschild

Landkreis Wittmund (ots)

Verkehrsgeschehen

Neuharlingersiel - Unfallflucht nach Kollision mit Verkehrsschild

Ein Verkehrsschild ist am Sonntag in Neuharlingersiel auf ein geparktes Auto gefallen. Ein bislang unbekannter Autofahrer stieß offenbar mit seinem Auto gegen das Verkehrsschild, das sich unmittelbar vor einem Parkplatz an der Straße Am Hafen West befindet. Das Schild fiel auf einen auf dem Parkplatz parkenden VW und beschädigte diesen an der Motorhaube. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der Vorfall ereignete sich zwischen 10:45 Uhr und 15:25 Uhr. Die Polizei bittet mögliche Zeugen um Hinweise unter Telefon 04462 9110.

