Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Pressemitteilung der PI Altenkirchen vom 02.06.2019 Altenkirchen - Verkehrsunfall mit Personenschaden

Altenkirchen (ots)

Am Sonntag, 02.06.2019, gegen 13.45 Uhr, ereignete sich in Altenkirchen ein Verkehrsunfall, bei dem eine Person verletzt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 63-jähriger Motorradfahrer, aus Richtung Hachenburg kommend, die Ausfahrt der Bundesstraße 256 in Höhe der Anschlussstelle Altenkirchen-Kumpstraße. An der Einmündung Ausfahrt B 256 / Kumpstraße bog er in die Kumpstraße ein und kollidierte dabei mit einem von links kommenden Pkw. Dessen 25-jähriger Fahrer hatte die Kumpstraße, aus Richtung Kettenhausen kommend, in Richtung Altenkirchen-Zentrum befahren. Bei dem Verkehrsunfall erlitt der Fahrer des Kraftrades Verletzungen. Er wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 3.000,-Euro.

