Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall- Radfahrer verstirbt an der Unfallstelle

Mudersbach (Sieg) (ots)

Am 01.06.2019, gegen 08.20 Uhr befuhr ein 64-jähriger Radfahrer mit seinem Mountainbike die Bundesstraße 62 aus Richtung Siegen kommend in Richtung Kirchen. An einem innerörtlichen Kreuzungsbereich in der Ortslage Mudersbach kommt der Fahrer vermutlich wegen eines gesundheitlichen Problems mit seinem Fahrrad aus dem Gleichgewicht und fährt quer über beide Fahrstreifen gegen den Bordstein auf der gegenüberliegenden Straßenseite. Dort kommt er auf dem Gehweg zu Fall und erleidet dabei eine leichte Verletzung. Trotz Reanimationsmaßnahmen durch Ersthelfer und anschließender notärztlicher Erstversorgung verstirbt der 64-Jährige an der Unfallörtlichkeit. Eine Fremdbeteiligung an dem Unfallereignis kann ausgeschlossen werden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Betzdorf (Sieg)



Telefon: 02741-926-0

www.polizei.rlp.de/pd.neuwied



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell