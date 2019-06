Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsstraftaten im Bereich der PI Neuwied am Wochenende 31.05 - 02.06.19

Neuwied (ots)

Am 31.05.2019 um 15:20 Uhr wurde in der Neuwieder Innenstadt der 64jährige, männliche Fahrzeugführer eines Pkw VW Golf angehalten, der den Pkw trotz des erst im April 2019 aufgrund Straßenverkehrsgefährdung und Verkehrsunfallflucht gerichtlich beschlossenen Entzuges der Fahrerlaubnis führte. Der Fahrzeugschlüssel wurde von der Polizei sichergestellt, den Herrn erwartet nun ein weiteres Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Nach einem schweren Verkehrsunfall musste die Polizei am Spätnachmittag des 31.05.2019 den Kreisel Langendorfer Straße / Andernacher Straße kurzzeitig für den Fahrzeugverkehr zwecks durchzuführender Spurensicherungsmaßnahmen sperren. Den 67jährigen männlichen Fahrzeugführer eines Pkw Dacia interessierte die Sperrung und ausdrückliche Ansprache des Polizeibeamten, dass er aktuell nicht in den Kreisel einfahren könne, jedoch nicht. Er fuhr mehrfach mit seinem Fahrzeug in nötigender Weise auf den Beamten zu, so dass dieser gezwungen war, beiseite zu treten. Weiterhin beleidigte er den Beamten und fuhr hiernach ungeachtet der Sperrung weiter, wobei er in der Folge auch die Zeichen und Weisungen eines anderen Beamten missachtete. Der bis zuletzt uneinsichtige Fahrzeugführer wird sich nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Nötigung und Beleidigung zu verantworten haben.

Am Morgen des 01.06.2019, um 03:51 Uhr wurde im Rahmen einer Verkehrskontrolle bei einem 22jährigen, männlichen Fahrer eines Pkw Suzuki Alkohol in der Atemluft festgestellt. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,42 Promille. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen, der Führerschein wurde beschlagnahmt.

