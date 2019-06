Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten

Mudersbach (Sieg) (ots)

Am 02.06.2019, um 12:30 Uhr befuhren eine 41-jährige, eine 20-jährige und ein 55-jähriger Fahrzeugführer mit ihren Pkw die B 62 in der Ortslage Mudersbach. Unmittelbar hinter dem Ortseingang beabsichtigte die 41-jährige Pkw-Fahrerin nach links in eine Nebenstraße abzubiegen. Dazu verlangsamte sie ihre Fahrweise. Die nachfolgende 20-jährige Fahrerin bemerkte den Abbiegevorgang zu spät und bremste ihr Fahrzeug stark ab. Der 55-jährige Fahrer fährt nachfolgend wegen zu geringen Abstandes nahezu ungebremst auf das Fahrzeug der 20-Jährigen. Durch die Wucht des Aufpralls kommt es zur Kollision aller Fahrzeuge. Zwei Fahrzeugführer sowie eine Mitfahrerin werden bei dem Unfall leichtverletzt; an den Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden von insgesamt ca.12000EUR.Die Bundesstraße musste während der Unfallaufnahme, Verletztenversorgung und Bergung der beschädigten Fahrzeuge etwa eine Stunde voll gesperrt werden.

