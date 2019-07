Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Dornum - Kradfahrer verletzt; Norden - BMW beschädigt

Altkreis Norden (ots)

Verkehrsgeschehen

Dornum - Kradfahrer verletzt

Ein 42 Jahre alter Autofahrer ist am Montag in Dornum auf der Schatthausener Straße mit einem Kradfahrer zusammengestoßen. Der 42-jährige Fahrer eines VW Passat wollte gegen 15:30 Uhr von dem Parkplatz einer Tankstelle nach links abbiegen und auf die Schatthausener Straße fahren. Dabei übersah er offenbar den 29 Jahre alten Kradfahrer aus Bremerhaven, der von links kam und vorfahrtberechtigt war. Trotz einer Gefahrenbremsung konnte der VW-Fahrer einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Der Kradfahrer stürzte und wurde leicht verletzt.

Norden - BMW beschädigt

Ein schwarzer BMW 3er ist am vergangenen Freitag, 26.06.2019, auf einem Parkplatz in Norden beschädigt worden. Ein bislang unbekannter Autofahrer touchierte den Wagen an der Fahrertür und entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne sich um die Regulierung des Schadens zu kümmern. Der Wagen war zum Tatzeitpunkt zwischen 12:30 Uhr und 17:30 Uhr auf einem Anwohnerparkplatz an der Albatrossstraße abgestellt. Hinweise nimmt die Polizei Norden entgegen unter Telefon 04931 9210.

