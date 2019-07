Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Scheiben eingeschlagen; Aurich - Pedelec-Fahrerin leicht verletzt; Aurich - Unfallflucht an Seitenstreifen

Altkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Scheiben eingeschlagen

Zwei Außenscheiben einer Haustür sind in der Nacht zu Montag, 24.06.2019, an der Enno-Hektor-Straße eingeschlagen worden. Der bislang unbekannte Täter beschädigte zudem die Abdeckung einer Außenbeleuchtung an dem Gebäude. Die genaue Tatzeit ist nicht bekannt. Hinweise zu dem Vorfall nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04941 606215.

Verkehrsgeschehen

Aurich - Pedelec-Fahrerin leicht verletzt

Eine 81 Jahre alte Frau aus Aurich ist am Dienstag bei einem Verkehrsunfall am Heerenkamp in Aurich leicht verletzt worden. Sie fuhr mit ihrem Pedelec gegen 17:20 Uhr den Heerenkamp in Richtung Egelser Straße auf dem linksseitigen Radweg. Ein 77 Jahre alter Mann aus Aurich, der mit einem Opel Astra unterwegs war, übersah die Pedelec-Fahrerin offenbar, als er von dem Parkplatz einer Apotheke auf die Straße fuhr. Es kam zum Zusammenstoß. Die 81-Jährige wurde leicht verletzt.

Aurich - Unfallflucht an Seitenstreifen

Ein silberner Mercedes E 220 ist am Dienstag am Beningaweg in Aurich beschädigt worden. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken touchierte ein anderer Autofahrer den Wagen am Heck und fuhr davon, ohne eine Regulierung des Schadens zu ermöglichen. Der Mercedes war zum Tatzeitpunkt zwischen 10:20 Uhr und 10:40 Uhr auf einem Seitenstreifen am Beningaweg abgestellt. Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04941 606215.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Pressestelle

Wiebke Baden

Telefon: 04941 606104

E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-aur.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell