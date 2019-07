Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Wittmund - Rauchentwicklung in Reifencenter; Burhafe - Außenspiegel angefahren; Wittmund - Unfallflucht auf Parkplatz; Neuschoo - Hund überfahren: Zeugin gesucht

Kriminalitätsgeschehen

Wittmund - Rauchentwicklung in Reifencenter

In einer Lagerhalle eines Reifencenters an der Aseler Straße in Wittmund ist es am Dienstagabend zu einer erheblichen Rauchentwicklung gekommen. Aus bislang ungeklärter Ursache überhitzte offenbar ein Druckbehälter in der Produktion. Zu einem offenen Feuer kam es nicht. Die umliegenden Feuerwehren waren im Einsatz und konnten die Rauchentwicklung vor Ort stoppen. Es entstand leichter Gebäudeschaden. Der Gesamtschaden liegt schätzungsweise im fünf- bis sechsstelligen Bereich.

Verkehrsgeschehen

Wittmund - Außenspiegel angefahren

Zu einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr ist es am Dienstag gegen 15 Uhr auf der Esenser Straße zwischen Stedesdorf und Burhafe gekommen. Die Fahrerin eines blauen Toyota Yaris war auf der Esenser Straße in Richtung Burhafe unterwegs, als in einer langgezogenen Linkskurve ein entgegenkommendes Auto auf ihre Fahrspur geriet. Der unbekannte Autofahrer touchierte mit seinem Wagen den Außenspiegel des Toyota. Er fuhr weiter, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden unter Telefon 04944 9169110.

Wittmund - Unfallflucht auf Parkplatz

Ein roter Toyota Yaris ist am Dienstagmorgen am Dohuser Weg in Wittmund beschädigt worden. Ein bislang unbekannter Autofahrer fuhr offenbar beim Ausparken gegen das Heck des geparkten Toyota. Anschließend entfernte er sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der Wagen stand zum Unfallzeitpunkt zwischen 8:20 Uhr und 13:15 Uhr auf dem Parkplatz eines Ärztehauses. Es entstand Sachschaden schätzungsweise im vierstelligen Bereich. Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04462 9110.

Sonstiges Geschehen

Neuschoo - Hund überfahren: Zeugin gesucht

Bereits am vorvergangenen Montag, 24.06.2019, kam es im Kummerweg in Neuschoo zu einem Verkehrsunfall mit einem Hund. Ein unbekannter Kleinbusfahrer fuhr gegen 12:30 Uhr von Blomberg in Richtung Westerholt, als ein Hund die Straße überquerte und er diesen erfasste. Der Hund erlag seinen Verletzungen. Der Verursacher setzte seine Fahrt fort, ohne anzuhalten. Eine Zeugin hatte den Vorfall beobachtet und gab sachdienliche Hinweise, hinterließ jedoch nicht ihre Personalien. Die unbekannte Zeugin wird gebeten, sich mit der Polizei in Esens in Verbindung zu setzen unter Telefon 04971 92718110.

