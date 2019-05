Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Misslungener Einbruchversuch

Kaiserslautern (ots)

Einbrecher haben in den vergangenen Tagen versucht, in Geschäftsräume in der Beethovenstraße einzudringen. Am Mittwochvormittag fiel auf, dass sich Unbekannte Zutritt zum Treppenhaus des Gebäudes verschafft und von dort aus versucht haben, weitere Türen aufzuhebeln - was ihnen aber nicht gelang.

Gestohlen wurde nach den derzeitigen Erkenntnissen nichts. Es blieb bei Sachschäden an den Türen. Die Höhe des Gesamtschadens steht noch nicht fest.

Zeugen, denen zwischen Dienstagmittag, 13.30 Uhr, und Mittwochvormittag, 9 Uhr, möglicherweise etwas Verdächtiges aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 / 369 - 2620 bei der Kripo zu melden. | cri

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631-369-1080

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell