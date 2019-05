Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Erneute Anrufe in Sachen "Enkeltrick"

Kaiserslautern (ots)

Am Mittwoch ist es erneut zu sogenannten "Enkeltrick"-Anrufen gekommen. Glücklicherweise waren die Opfer aufmerksam, so dass kein Schaden entstanden ist. In solchen Fällen versuchen die Täter, von ihren Opfern Bargeld zu bekommen, indem sie eine falsche Geschichte am Telefon erzählen. Sie geben sich dabei oftmals als Verwandte, zumeist Enkelkinder, aus und nennen Gründe, weswegen sie schnellstmöglich höhere Geldbeträge von ihren Angehörigen bräuchten. Hierbei geht es häufig um angebliche Notsituationen oder scheinbar dringende Investitionen. Sollten bei Ihnen solche Anrufe eingehen, wenden Sie sich bitte umgehend an Ihre Polizei. Nähere Infos wie Sie sich schützen können, finden Sie hier: https://s.rlp.de/93. |akl

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631-369-1080

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell