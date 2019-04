Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Räuberischer Diebstahl in Fußgängerzone

Bad Kreuznach (ots)

Am Montag, 01.04.2019, gegen 16.15 Uhr kam es in einem Geschäft in der Fußgängerzone zu einem Diebstahl. Als der amtsbekannte Täter von dem Detektiv im Geschäft angesprochen wurde, kam es zum Gerangel zwischen den beiden Personen, welches sich im weiteren Verlauf in die Fußgängerzone verlagerte. Dort eilte ein Passant dem Detektiv zur Hilfe. Die Personen stürzten zu Boden. Da sich der Täter weiterhin wehrte, eilten weitere Passanten zur Hilfe und hielten den Täter bis zum Eintreffen der Polizei fest. Bei der Durchsuchung des Täters konnte neben weiterem Diebesgut auch eine geringe Menge Betäubungsmittel aufgefunden werden.

