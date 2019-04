Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Arbeiter bei Sturz durch Dach verletzt

Roxheim (ots)

Am Montag, 01.04.2019, gegen 15.35 Uhr sollten 2 Arbeiter einer Firma an einem leerstehenden Gebäude in der Rüdesheimer Straße Reparaturarbeiten am Dach vornehmen. Hierfür stieg der 37-jährige Arbeiter auf das Dach und brach plötzlich ein. Der Mann fiel ca. 3 m tief und blieb schwer verletzt auf dem Boden liegen. Der Mann war ansprechbar und erlitt Verletzungen am Arm und an der Wirbelsäule. Der Verletzte wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Weitere Ermittlungen übernimmt das Gewerbeaufsichtsamt.

