Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Projekttage 2019 für "Vielfalt, Fairness und Toleranz" an Trierer Schulen

Trier (ots)

Seit nunmehr 17 Jahren führt der Kriminalpräventive Rat in Trier durch seinen Arbeitskreis "Gegen Rechtsextremismus" Projekttage an Trierer Schulen durch.

Diese finden jeweils unter dem Motto "Vielfalt, Fairness und Toleranz" statt. Im jährlichen Wechsel setzen sich dabei Schülerinnen und Schüler aller Schulformen mit unterschiedlichen Themen dieses Spektrums auseinander.

Demokratieerziehung in der Schule soll junge Menschen zu einer selbstbestimmten und verantwortungsvollen Teilhabe an der Gesellschaft sowie zum gestaltenden Mitwirken in unserer Demokratie befähigen.

Demokratielernen in der Schule heißt aber auch, die eigene Autonomie zu stärken, gesellschaftsförderliche Fähigkeiten und Fertigkeiten zu erwerben und die Entwicklung demokratischer Handlungskompetenzen zu fördern. Die Schülerinnen und Schüler erfahren durch aktive Mitwirkung im Unterricht und im Schulleben den hohen Wert der Grund- und Menschenrechte, die ihnen selbst Lebensperspektiven bieten. Durch diese Betrachtungsweise entwickeln sie das Verständnis für das bisher Gewachsene, orientieren sich kritisch in der Gegenwart und haben somit die Chance, in der Zukunft als mündige sowie verantwortungsbewusste Bürgerinnen und Bürger zu handeln.

Auch in diesem Jahr hat der "Arbeitskreis gegen Rechtsextremismus" - unter Vorsitz des Polizeipräsidenten Rudolf Berg - diesmal mit den Berufsbildenden Schulen - BBS Wirtschaft, BBS Gestaltung und Technik, BBS für Ernährung, Hauswirtschaft und Sozialpflege und dem Balthasar-Neumann-Technikum - vielzählige Projekte zu dieser Thematik entwickelt.

Schülerinnen und Schüler verschiedener Altersstufen und mit unterschiedlichen Nationalitäten haben sich intensiv mit einer Vielzahl von Themen auseinandergesetzt.

Eine gemeinsame Präsentation der unterschiedlichen Projekte - von Vorträgen, Filmprojekten, Tanz- und Musikbeiträgen über Ausstellungstafeln zu Projekten bis hin zum Anbieten von kulinarischen Spezialitäten aus verschiedenen Regionen - findet am Freitag, 15.03.2019, ab 09:00 Uhr, in der Aula der Berufsbildenden Schulen, Irminenfreihof 9, 54290 Trier, statt.

Interessierte Bürgerinnen und Bürger sowie Medienvertreter sind herzlich dazu eingeladen, sich die Ergebnisse der jungen Menschen unmittelbar vor Ort anzuschauen.

