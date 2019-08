Polizei Hagen

POL-HA: Einbrecher durchwühlen Büros

Hagen (ots)

Zwischen Mittwochabend, 19:20 Uhr, und Donnerstagmorgen, 05:50 Uhr, brachen unbekannte Täter in eine Firma an der Eilper Straße ein. Die Täter hebelten ein Fenster auf und gelangten so in die Geschäftsräume. Die Einbrecher durchwühlten die Büros und nahmen zwei Mobiletelefone sowie eine Festplatte mit. Der Wert der Beute liegt im hohen dreistelligen Bereich. Die Kriminalpolizei übernahm die Spurensicherung. Hinweise können unter 02331-986-2066 an die Polizei weitergegeben werden.

