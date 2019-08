Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Bretten- Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Bretten (ots)

Ein Schwerverletzter und ein Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro waren die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Freitagmorgen. Ein 55-jähriger Ford-Fahrer wollte gegen 6.30 Uhr von einem Feldweg, der Verlängerung des Wössinger Wegs, nach links auf die Bundesstraße 293 einbiegen. Hierbei missachtete er die Vorfahrt des von links kommenden 36-jährigen Motorradfahrers. Beim Zusammenprall wurde der Zweiradfahrer schwer verletzt und in ein Krankenhaus eingeliefert.

