Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Schädlingsbekämpfer fordern überhöhte Preise - Polizei warnt vor unseriösen Geschäften

Kassel (ots)

Bad Wildungen: In den vergangenen Tagen haben sich zwei Hausbesitzer, bei denen Schädlingsbekämpfer tätig wurden, an die Polizei gewandt und Anzeige erstattet. So auch ein Mann aus Bad Wildungen, der 750 Euro für das Entfernen eines Wespennestes an seinem Wohnhaus bezahlen sollte. Für solche Leistungen sind erheblich niedrigere Preise üblich.

Der Bad Wildunger hatte online nach einem Schädlingsbekämpfer gesucht. Die Internetseite erweckte den Anschein, dass es sich um ein Bad Wildunger Unternehmen handelt. Tatsächlich aber versteckt sich hinter dem Online-Angebot eine Firma mit Sitz in Herne. Sie vermittelt Notdienste für mehrere Tierarten, darunter auch die Wespe, die aber unter Artenschutz steht und nur in Ausnahmefällen entfernt werden darf. In dem genannten Fall kamen zwei Männer zur Bekämpfung der Wespen. Gemeinsam mit dem Auftraggeber wurde eine Bestandsaufnahme gemacht. Als einer der Männer einen Preis von fast 200 Euro dafür aufschrieb, wurde der Hausbesitzer hellhörig und fragte nach dem Gesamtpreis für die Dienstleistung. Als man ihm den Preis von mindestens 750 Euro nannte, trat er sofort von dem Auftrag zurück, musste aber trotzdem fast 100 Euro Stornierungsgebühren bezahlen. In dem zweiten Fall hatte eine Frau aus dem Edertal die Kammerjäger zur Bekämpfung eines Marders bestellt. Auch sie hatte vorher online nach Kammerjägern gesucht. Nachdem sie die angegebene Handynummer gewählt hatte, kamen ebenfalls zwei Männer. Sie legten vier sogenannte "Bomben" auf dem Dachboden aus, die den Marder vertreiben sollten. Dafür ließen sie sich mit fast 1.200 Euro entlohnen. Beide verließen das Haus mit dem Hinweis, dass die Auftraggeberin sich erneut melden solle, wenn der Marder nicht verschwindet. Als der Marder weiterhin sein Unwesen trieb, meldete sich die Frau bei der Firma, die sie immer wieder, bis zur gestrigen Fristsetzung, vertrösteten. Daraufhin holte sie sich Rat bei der Polizei.

So schützen Sie sich vor Abzocke bei Notdiensten: - Wählen Sie einen Anbieter mit Festnetznummer aus Ihrer Region. Beauftragen Sie niemanden, der nur eine 0800-Nummer oder Handynummer angibt. - Wenn Sie im Internet recherchieren, klicken Sie auf das Impressum der Seiten. Dort erfahren Sie, ob der Anbieter tatsächlich in Ihrer Nähe sitzt. - Machen Sie sich vor dem Notfall in Ihrer Umgebung schlau. Legen Sie sich die Nummern der wichtigsten Notdienste ins Portemonnaie. - Zahlen Sie niemals sofort. Sie haben das Recht, die Rechnung überprüfen zu lassen, zum Beispiel bei Ihrer Verbraucherzentrale. - Ein Profi stört oder tötet Wildtiere nicht unbegründet. Ein solches Handeln kann mit einer Geldbuße von bis zu 50.000 Euro geahndet werden. Wenn Sie sich von Insekten bedroht fühlen, können Sie sich auch an die Feuerwehr wenden. Profis arbeiten mit den Naturschutzbehörden zusammen.

Jörg Dämmer Polizeihauptkommissar

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Nordhessen

Grüner Weg 33

34117 Kassel

Pressestelle



Telefon: 0561/910 10 20 bis 23

Fax: 0561/910 10 25

E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de



Außerhalb der Regelarbeitszeit

Polizeiführer vom Dienst (PvD)

Telefon: 0561-910-0

E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell