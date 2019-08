Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Geparktes Auto in Kasseler Innenstadt vermutlich entwendet - Zeugen gesucht

Kassel (ots)

Kassel-West:

Am gestrigen Dienstagnachmittag, gegen 14 Uhr, so teilte die Anzeigenerstatterin mit, parkte sie ihr Auto im Bereich der Heerstraße in Kassel und verließ das Fahrzeug. Als sie eine dreiviertel Stunde später zu diesem Parkbereich zurückkehrte, war ihr Fahrzeug dort nicht mehr auffindbar.

Wie die aufnehmenden Beamten des Kriminaldauerdienstes berichten, hatte die 51-jährige, in Kassel lebende, Autofahrerin nach eigenen Angaben ihr Auto mit dem amtlichen Kennzeichen KS-ZA 395, bei dem es sich um einen grauen Touran im Wert von ca. 13.000 Euro handelt, nahe eines Restaurants in der Heerstraße abgestellt und zunächst ihre weiteren Wege zu Fuß erledigt. Als sie gegen 14:45 Uhr in diese Straße zurückkehrte, konnte sie ihr Auto dort nicht mehr auffinden. Eine bereits durchgeführte Überprüfung bezüglich einer Abschleppung führte ebenfalls nicht zu einem positiven Ergebnis.

Da die ermittelnden Beamten des K21/22 aktuell von einem Diebstahl ausgehen, fragen sie nun, ob jemandem ein solches Fahrzeug am gestrigen Nachmittag aufgefallen ist, bzw. ob jemand im Bereich der Heerstraße verdächtige Wahrnehmungen bezüglich eines möglichen PKW-Diebstahles gemacht hat. Zeugen melden sich bitte bei der Kasseler Polizei unter 0561 - 9100.

