POL-KS: Folgemeldung zum Tötungsdelikt in Knorrstraße: Taxifahrer und Passanten gesucht

Kassel (ots)

Gemeinsame Presseveröffentlichung der Staatsanwaltschaft Kassel und des Polizeipräsidiums Nordhessen

(Bitte beachten Sie in diesem Fall auch unsere am 01.08., 11:52 Uhr, und 02.08., 14:52 Uhr, über ots veröffentlichten Presseinformationen.)

Kassel: Polizei und Staatsanwaltschaft wenden sich im Fall des Tötungsdelikts zum Nachteil eines 21-Jährigen aus Kassel in der Nacht von Mittwoch, dem 31. Juli, auf Donnerstag, dem 1. August, erneut an die Öffentlichkeit und insbesondere an Taxi-, Mietwagen- und Autofahrer sowie Passanten.

Im dringenden Tatverdacht steht ein 28-Jähriger aus Kassel. Er gab nach derzeitigem Ermittlungsstand am Donnerstag, dem 1. August 2019, 0:30 Uhr, mehrere Schüsse aus einer scharfen Schusswaffe in der Knorrstraße auf den 21-Jährigen ab, der infolge dessen starb. Der 28-Jährige sitzt seit dem 2. August in U-Haft. Das Tatmotiv ist bislang noch nicht eindeutig geklärt.

Nun bitten die Ermittler des für Tötungsdelikte zuständigen K11 der Kripo Kassel erneut Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen geben können, sich bei der Polizei zu melden.

Insbesondere wendet sich der Zeugenaufruf an Taxi-, Mietwagen- und private Autofahrer sowie Passanten. Nach derzeitigem Ermittlungsstand soll der Tatverdächtige nach der Tat als Mitfahrer eines Taxis oder Mietwagens im Bereich der Frankfurter Straße, Ecke Knorrstraße den Tatort verlassen haben. Möglicherweise fuhr der Tatverdächtige auch per Anhalter mit einem bislang unbekannten Autofahrer davon.

Auch bitten die Ermittler Passanten, die zwischen 0:15 und 1:00 Uhr im dortigen Bereich unterwegs waren, sich bei der Polizei zu melden. Und dies unabhängig davon, ob jemand für sich ausschließt, einen Zeugenbeitrag leisten zu können.

Die Ermittlungen des K11 der Kripo Kassel bitten Autofahrer, Passanten und weitere Zeuge, sich unter Tel.: 0561 - 9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

Torsten Werner Pressesprecher Polizeipräsidium Nordhessen Tel. 0561 - 910 1008

Andreas Thöne Pressesprecher Staatsanwaltschaft Kassel Tel. 0561 - 912 2592

