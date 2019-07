Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Pkw-Brand: Wer kann Hinweise geben?

Sembach (Verbandsgemeinde Enkenbach-Alsenborn) (ots)

In der Lindbergh-Allee brannte am Sonntagabend ein Auto. Warum der Wagen gegen 21 Uhr Feuer fing ist derzeit unklar. Die Feuerwehr Enkenbach-Alsenborn löschte den Brand. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf. Ein Sachverständiger wurde beauftragt, das Auto zu untersuchen. Brandstiftung oder ein technischer Defekt können aktuell nicht ausgeschlossen werden. Zeugen, die Hinweise geben können oder Verdächtiges wahrgenommen, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2620 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

