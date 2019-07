Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Schlägerei vor Diskothek - Polizei bittet um Hinweise

Kaiserslautern (ots)

In der Nacht zum Sonntag sind auf dem Parkdeck einer Diskothek in der Zollamtstraße drei Männer im Alter von 19 und 22 Jahren von mehreren Unbekannten angegriffen worden. Die Männer wurden geschlagen und getreten. Sie erlitten Prellungen, Platzwunden und der 22-Jährige einen Rippenbruch. Einer der Angreifer soll etwa 1,75 Meter groß sein und dunkle Haare haben. Er sei von schmaler Statur. Möglicherweise kommen die Täter aus dem Raum Neustadt an der Weinstraße. Sie entkamen unerkannt. Am Sonntagnachmittag informierten die Geschädigten die Polizei und erstatteten Anzeige. Die Beamten bitten um Zeugenhinweise. Wer hat am Sonntagmorgen zwischen 4 Uhr und 5 Uhr die Auseinandersetzung auf dem Parkdeck beobachtet? Wer kann Hinweise zu den Tätern geben? Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2250 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

