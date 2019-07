Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Mit 3,7 Promille hinterm Steuer

Kaiserslautern (ots)

Zeugen informierten am späten Sonntagnachmittag die Polizei, weil in der Lutrinastraße ein Mann hinter dem Steuer seines Wagens saß und nicht mehr ansprechbar war. Einsatzkräfte von Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei rückten aus. Vor Ort konnte ein 61-Jähriger in seinem Auto angetroffen werden. Er hatte sich in dem Wagen eingeschlossen. Rettungskräfte bewegten den Mann dazu, das Auto zu öffnen. Wie sich herausstellte war der 61-Jährige betrunken. Ein Alkoholtest ergab eine Konzentration von 3,7 Promille Atemalkohol. Hinweise darauf, dass der Mann betrunken Auto fuhr, ergaben sich nicht. Vorsorglich stellte die Polizei den Führerschein und den Autoschlüssel sicher. Der Rettungsdienst kümmerte sich um den Mann. |erf

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631-369-1080

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell