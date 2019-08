Polizei Hagen

POL-HA: Radfahrer stürzt unter Alkoholeinfluss mit Handy in der Hand

Hagen (ots)

Am Freitag, 09.08.2019, fuhr nach bisherigen Ermittlungen gegen 18:00 Uhr ein 30-Jähriger den Fußweg an der Volmetalstraße in Richtung Hasselstraße entlang. Hier nahm er offenbar sein Mobiltelefon in die Hand und lenkte sein Fahrrad einhändig. Vermutlich stieß er mit seinem Lenker gegen das Brückengeländer. Der Hagener verlor das Gleichgewicht und stürzte. Der Hagener verständigte verletzt den Notruf. Da er Alkohol getrunken hatte, ließen ihm die Beamten eine Blutprobe entnehmen. Er muss jetzt mit einer Anzeige rechnen.

Rückfragen bitte an:



Polizei Hagen

Sebastian Hirschberg

Telefon: 02331/986 15 12

Fax: 02331/986 15 19

E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de



http://www.polizei.nrw.de/hagen/

https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA

https://twitter.com/polizei_nrw_ha

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell