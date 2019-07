Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Radfahrerin leicht verletzt

Stadtlohn (ots)

Leichte Verletzungen hat eine 43-jährige Radfahrerin am Mittwoch bei einem Unfall in Stadtlohn erlitten. Die Vredenerin befuhr gegen 16.10 Uhr die Eichendorffstraße in Richtung Vreden. Als sie in Höhe der Breslauer Straße die Straßenseite von rechts nach links wechseln wollte, stieß sie mit dem Rad eines vor ihr fahrenden Zehnjährigen zusammen und stürzte. Ein Rettungswagen brachte sie in ein Krankenhaus.

