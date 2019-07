Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Schöppingen - Bei Auffahrunfall verletzt

Schöppingen (ots)

Leichte Verletzungen hat eine Autofahrerin am Mittwoch bei einem Unfall im Schöppinger Ortsteil Eggerode erlitten. Die 25-Jährige befuhr gegen 12.50 Uhr die Vechtestraße in Richtung Eggeroder Straße. Dort musste die Schöppingerin vor einer Baustellenampel halten. Das bemerkte ein 24-Jähriger zu spät, der gerade mit seinem Wagen von einem Parkplatz gegenüber des Nosterkamps in die Vechtestraße einbiegen wollte. Der Schöppinger fuhr auf das andere Fahrzeug auf. Der entstandene Sachschaden liegt circa bei 1.200 Euro.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell