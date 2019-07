Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Mähroboter entwendet

53879 Euskirchen (ots)

Freitagabend (21.52 Uhr) entwendeten Unbekannte zwei Mähroboter aus einem Außenbereich eines Marktes an der Georgstraße. Die Einbrecher hatten zuvor zwei Fensterscheiben eingeschlagen und gelangten so in den Markt. Hier wurde zielstrebig der Gartenbereich aufgesucht. Aus der Auslage entnahmen sie die beiden Roboter. Durch Videoaufzeichnungen können die beiden Männer wie folgt beschrieben werden:

Erster Tatverdächtiger: Normale Statur; schwarze Haare; dunkles Basecap; schwarzes T-Shirt; Khaki Dreiviertelhose; trug schwarze Stiefel (Boots).

Mittäter: Ebenfalls normale Statur; schwarze Haare; helle Jacke; Blue Jeans und trug schwarze Schuhe mit auffallend weißen Streifen.

