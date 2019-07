Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Schließfächer aufgebrochen

53881 Euskirchen-Kuchenheim (ots)

Am frühen Montagmorgen (3.51 Uhr) erhielt die hiesige Kreispolizeibehörde Hinweise auf einen Einbruchalarm in eine Bankfiliale an der Kuchenheimer Straße. Unbekannte hatten zuvor ein Fenster aufgehebelt und waren in den Bereich der Schließfächer gelangt. Hier verschafften sie sich Zugang zu allen Schließfächern. Die Höhe des entstandenen Sachschadens liegt im mittleren vierstelligen Euro-Bereich. Der Beuteschaden ist zurzeit noch unbekannt.

