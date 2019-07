Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Buntmetalldiebstahl - 15.000,- Euro Schaden - Bundespolizei bittet um Hinweise

Lünen (ots)

Einen Schaden in Höhe von circa 15.000,- Euro verursachten Kabeldiebe im Bereich des Bahnhofs Lünen Preußen. Die Bundespolizei bittet nun Zeugen um Hinweise.

Die Bahn informierte die Bundespolizei am 27. Juni über den Diebstahl. Nach ersten Ermittlungen hatten Unbekannte zwischen dem Bahnhof Lünen Preußen und der dortigen Kanalbrücke (Datteln-Hamm Kanal), circa 1.000 Meter Buntmetallkabel entwendet, welches im Bereich der Gleise verbaut wurde.

Einsatzkräfte der Bundespolizei sicherten Spuren am Tatort. Die Schadenshöhe wurde mit circa 15.000,- Euro beziffert. Es wurde ein Strafverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls eingeleitet. Die Ermittlungen dauern an.

In diesem Zusammenhang bittet die Bundespolizei um Hinweise und fragt:

Wer hat in den Abend- bzw. Nachtstunden vom 26. auf den 27. Juni Personen und Fahrzeuge im Bereich eines geschotterten Weges (Zufahrt im Bereich der Straße Am Preußenbahnhof) an den Gleisanlagen zwischen dem Bahnhof Preußen und der dortigen Kanalbrücke beobachten können.

Welche Anwohner, deren Gärten an die Bahnstrecke grenzen (Straße An der Kohlenbahn), konnten Beobachtungen machen?"

Hinweise nimmt die Bundespolizei unter der kostenfreien Servicenummer 0800 6 888 000 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

Bundespolizeiinspektion Dortmund



Volker Stall



Telefon: 0231 562247-132

Mobil: +49 (0)173 7150710

E-Mail: presse.do@polizei.bund.de

Twitter: https://twitter.com/BPOL_NRW



Untere Brinkstraße 81-89

44141 Dortmund



www.bundespolizei.de



Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bundespolizei.de oder

unter oben genannter Kontaktadresse.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell