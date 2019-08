POL-HAM: Lederjacken- Betrüger unterwegs

Polizeipräsidium Hamm

Am Mittwoch, 31. Juli, gegen 11 Uhr, wurde ein 62-Jähriger vor einem Supermarkt an der Ostwennemarstraße von einem Mann angesprochen. Er gab vor den Senior zu kennen und bot ihm im weiteren Verlauf des Gesprächs drei Lederjacken und zwei Uhren für 2000 Euro an. Da der Senior nicht so viel Geld da hatte, fuhr der Betrüger ihn zur Bank. In der Bankfiliale kamen dem 62-Jährigen glücklicherweise Zweifel und er vertraute sich einem Bankmitarbeiter an, der sofort die Polizei verständigte. Der Verkäufer flüchtete daraufhin in einem Fahrzeug mit DO-Kennzeichen. Der Tatverdächtige ist zirka 1,70 Meter, zirka 35 Jahre alt, hat schütteres, hellblondes Haar und einen gebräunten Teint. Er trug eine Brille, ein Sporthemd und eine lange, helle Hose. Er sprach mit einem auffälligen italienischen Dialekt. Die Polizei warnt davor, sich nicht auf unseriöse Straßengeschäfte einzulassen. Bei den angeblich hochwertigen Lederjacken, handelt es sich oftmals um billige Imitate. Auch sollte man sich nicht verunsichern lassen, wenn die Trickbetrüger ein Bekanntschaftsverhältnis vortäuschen, um die Geschädigten dann zu spontanen Käufen zu bringen.(jb)

