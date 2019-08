Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Dortmund und der Polizei Hamm

Hamm-Pelkum (ots)

Am Mittwoch, dem 31.Juli 2019, wurde an der Großen Werlstraße in Hamm gegen 17:20 Uhr eine 58-jährige Frau tot in ihrer Wohnung aufgefunden. Die Ermittlungen werden wegen des Verdachts eines Tötungsdeliktes geführt. Die Beamten nahmen den 55-jährigen Ehemann der Verstorbenen vorläufig fest und brachten ihn in das Polizeigewahrsam. Eine Obduktion wird am heutigen Tag durchgeführt. Auskünfte erteilt die sachbearbeitende Staatsanwältin, Frau Lücke, unter der Telefonnummer 0172 3752758.(jb)

