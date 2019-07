Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: 54-Jähriger schwer verletzt

Hamm Bockum-Hövel (ots)

Schwer verletzt wurde ein 54-jähriger Fahrer bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch, 31. Juli 2019, auf der Bülowstraße. Der Mercedes-Fahrer war gegen 7 Uhr auf der Bülowstraße in Richtung Freiligrathstraße unterwegs. Dabei verlor er in Höhe der Strackstraße auf Grund eines medizinischen Notfalls die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er überfuhr eine Fußgängerfurt und stieß gegen ein geparktes Auto. Es entstand ein Sachschaden von rund 12000 Euro. Während der Unfallaufnahme war die Bülowstraße für rund zwei Stunden gesperrt.(jb)

