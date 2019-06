Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Beim Trampen am Arm verletzt

53909 Zülpich (ots)

Am Samstag (19.15 Uhr) ging ein junger Mann (20) aus Merzenich als Fußgänger auf der Bundesstraße 56 von Ülpenich in Richtung Zülpich. Zeitgleich befuhr ein Euskirchener (53) mit seinem Pkw die Bundesstraße in die gleiche Richtung. Beim Trampen geriet der ausgestreckte rechte Arm des Fußgängers gegen den rechten Außenspiegel des vorbeifahrenden Pkw, der dabei beschädigt wurde. Der Fußgänger verletzte sich dabei an der rechten Hand und wurde nach der Erstversorgung durch eine Besatzung eines Rettungswagens an der Unfallstelle vorsorglich zwecks weiterer Behandlung zum Krankenhaus gefahren, wo er nach ambulanter Behandlung entlassen werden konnte. Der Fußgänger war stark alkoholisiert (2,22 Promille).

