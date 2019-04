Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Betzdorf - Verkehrsunfall Sachschaden

Betzdorf (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagmorgen in Betzdorf entstand ca. 1.500 Euro Sachschaden. Eine 32-Jährige war von einer Grundstückseinfahrt rückwärts auf die Schulstraße eingefahren. Dabei kollidierte sie mit dem Pkw eines 30-Jährigen, welcher am gegenüberliegenden Fahrbahnrand ordnungsgemäß geparkt war. An beiden Fahrzeugen entstand leichter Sachschaden.

