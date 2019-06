Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Motorroller entwendet

Hückelhoven-Hilfarth (ots)

Der Fahrer eines orange/blauen Motorrollers der Marke Peugeot, Typ Speedfight 2, stellte sein Zweirad gegen 23 Uhr am Mittwoch (19. Juni) vor einem Haus an der Dechant-Heidenthal-Straße ab. Am nächsten Tag, 20 Juni, musste er gegen 14.45 Uhr feststellen, dass der Roller entwendet worden war.

