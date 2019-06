Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Gullydeckel ausgehoben und parkende Pkw beschädigt

Täter und weitere Zeugen werden gesucht

Wegberg-Uevekoven (ots)

Am 21. Juni, etwa zwischen 0.20 Uhr und 0.45 Uhr, gingen nach bisherigen Erkenntnissen drei oder vier Jugendliche entlang der Erkelenzer Straße von Wegberg in Richtung Erkelenz. Dabei hoben sie sieben Gullydeckel der Fahrbahn aus und traten an drei dort parkenden Pkw die Außenspiegel ab. Außerdem rissen sie an weiteren sieben Pkw die Kennzeichen aus der Halterung. Anschließend flüchteten sie zu Fuß in Richtung Erkelenz. Zeugen hatten die Taten beobachtet und die Polizei informiert. Da die Täter im Rahmen der Fahndung nicht mehr ausfindig gemacht werden konnten, sucht die Polizei nach weiteren Zeugen bzw. Personen, die Angaben zur Identität der gesuchten Jugendlichen machen können. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat der Polizei in Heinsberg, Telefon 02452 920 0.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg

Pressestelle

Telefon: 02452 / 920-0

E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell