Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Pkw, Sitzgruppe und Warnbaken mit Farbe beschmiert

Wassenberg-Birgelen (ots)

Unbekannte Täter beschmierten zwischen dem 19. Juni (Mittwoch), 16.30 Uhr und dem 20. Juni (Donnerstag), 10.30 Uhr, einen Pkw Kastenwagen, eine öffentliche Sitzgruppe und mehrere Warnbaken mit grüner, schwarzer und weißer Farbe. Wer Beobachtungen machte, die mit diesen Taten in Verbindung stehen könnten, der wende sich bitte an das Kriminalkommissariat der Polizei in Hückelhoven, Telefon 02452 920 0.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg

Pressestelle

Telefon: 02452 / 920-0

E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell