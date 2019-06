Polizei Düsseldorf

POL-D: Hellerhof - Geldautomatensprengung - Täter flüchtig - Polizei sucht Zeugen

Düsseldorf (ots)

Unsanft wurden heute Morgen (18. Juni 2019, 01.45 Uhr) Anwohner im Bereich Hellerhof, an der Carlo-Schmid-Straße, von lauten Knallgeräuschen geweckt. Eine Zeugin beobachtete daraufhin ein Fahrzeug und zwei unbekannte Gestalten, die kurz darauf mit dem Auto flüchteten. Die alarmierten Einsatzkräfte stellten bei Eintreffen am Tatort einen zerstörten Geldautomaten an der Außenwand der ehemaligen Bankfiliale fest. Die Eingangstüren des Vorraumes waren ebenfalls erheblich beschädigt. In weiterem Umkreis lagen Teile des Automaten und eine größere Anzahl an Geldscheinen. Im Vorraum lagen ebenfalls Geldscheine, sowie Teile des Automaten und der Eingangstüren. Anstatt die Geldscheine nach vorne auf die Straße zu befördern, hatte der Automat einen Großteil seines Inhalts nach hinten in den Vorraum des Geldinstituts entleert. Daraufhin versuchten die Täter über die Eingangstüren in den Vorraum einzudringen, um an die dort befindlichen Geldnoten zu gelangen. Die Täter waren dann, vermutlich in einem Audi, mit einem Teil ihrer Beute in unbekannte Richtung geflüchtet. Die Polizei fragt nun: "Wer kann weitere Hinweise auf das Kennzeichen des Fluchtfahrzeugs geben? Wer kann Angaben zum weiteren Fluchtweg der Täter, deren Identität oder Aufenthaltsort geben?" Zeugen melden sich bitte beim Kriminalkommissariat 14 unter der Rufnummer 0211 8700.

