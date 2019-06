Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Polizei Heinsberg stattet VC 99 Ratheim mit Hoodies aus

Hückelhoven-Ratheim (ots)

"Genau mein Fall!" - Mit diesem Slogan wirbt die Polizei Nordrhein-Westfalen für den Polizeiberuf. Der Einstellungsberater der Kreispolizeibehörde Heinsberg, Erik Dohmen, hat dafür einen optimalen Werbeträger gefunden. Denn der eine oder andere Spieler der U 16 Volleyballmannschaft des VC 99 Ratheim interessiert sich schon jetzt für ein Praktikum bei der Kreispolizeibehörde Heinsberg oder für eine Bewerbung bei der Polizei. So entstand die Idee, die Jungs der U 16 mit Hoodies der Polizei NRW auszustatten. Die Jugendmannschaft spielt in der Volleyball Oberliga U 16 und ist somit weit über die Kreisgrenzen hinaus unterwegs.

Der Schriftzug "Genau mein Fall!" ziert auch die neu designten Hoodies, die von der Personalwerbung der Polizei NRW zur Verfügung gestellt wurden. Noch pünktlich zum Saisonende überreichte Erik Dohmen die Hoodies bei einem Training der Mannschaft in der Sporthalle Hückelhoven. In den Spielen der neuen Saison werden die Spieler dann beim Aufwärmen mit den Hoodies in den Sporthallen der Region zu sehen sein.

Im Rahmen der ganzjährigen Bewerbung für das duale Studium der Polizei NRW läuft zurzeit die Bewerbungsphase für den Studienbeginn zum 1. September 2020.

Informationen zum Polizeiberuf und zum dualen Studium gibt es beim Personalwerber Erik Dohmen unter Tel.: 02452 - 920 7222, Email: Personalwerbung.Heinsberg@polizei.nrw.de oder auf der Internetseite www.genau-mein-fall.de".

Die nächste Infoveranstaltung "Polizeistunde" findet am Mittwoch, 10. Juli 2019 um 15 Uhr statt. Dort gibt es für Interessierte genauere Informationen zum Polizeiberuf. Eine Anmeldung per Mail an Personalwerbung.Heinsberg@polizei.nrw.de ist erforderlich.

