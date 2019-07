Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Fahrradfahrer raubt Handtasche

Hamm-Pelkum (ots)

Einer 60-Jährigen wurde am Dienstag, 30. Juli die Handtasche geraubt. Gegen 16.30 Uhr war sie zu Fuß auf dem Gehweg der Jupiterstraße in Richtung Auf dem Daberg unterwegs. Plötzlich fuhr ein Fahrradfahrer an ihr vorbei und entriss ihr die Handtasche. Anschließend flüchtete er weiter in Richtung Kamener Straße. Der Tatverdächtige hat blonde Haare, trug ein hellblaues T-Shirt und eine lange Hose. Hinweise erbittet die Polizei Hamm an die Telefonnummer 02381 916-0.(jb)

