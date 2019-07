Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Venningen - Versuchter Einbruch in Sportheim

Unbekannte haben im Zeitraum von Dienstag auf Mittwoch versucht, in das Sportheim des TSV Venningen einzubrechen. Die Täter sind dabei auf das Dach des Vereinsheims geklettert und wollten von dort aus in das Objekt einsteigen, was anscheinend misslang. Hinweise zu den Tätern nimmt die Polizei in Edenkoben unter der Rufnummer 06323 9550 entgegen.

