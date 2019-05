Polizei Salzgitter

Wolfenbüttel, Groß Stöckheim: Zwei Radfahrerinnen als Zeugen gesucht

Wie bereits berichtet, ist es am frühen Mittwochmorgen zu einem Feuer in einem Abfallcontainer in der Hauptstraße in Groß Stöckheim gekommen. Durch das Feuer wurden auch andere Gegenstände, so auch ein abgestelltes Auto, in Mitleidenschaft gezogen. Der entstandene Sachschaden wird auf zirka 10.000 Euro geschätzt. Die Polizei sucht nun zwei Radfahrerinnen die zur Brandausbruchszeit am Ort vorbeigefahren sein sollen. Hierbei soll es sich um eine ältere und um eine jüngere Radfahrerin gehandelt haben. Die Jüngere soll eine rote Jacke getragen haben. Diese Radfahrerinnen werden als mögliche Zeuginnen gebeten, sich mit der Polizei unter 05331 / 933-0 in Verbindung zu setzen. Zur möglichen Brandursache können derzeit keine Angaben gemacht werden.

Wolfenbüttel: keine schöne Hochzeitsüberraschung

Mittwoch, 08.05.2019, zwischen 09:45 Uhr und 11:00 Uhr

Eine böse Überraschung erlebte ein Hochzeitspaar am Mittwochvormittag nach der standesamtlichen Trauung in Wolfenbüttel. Ein bislang unbekannter Autofahrer hatte vermutlich beim Ein- oder Ausparken den weißen Opel Astra des Hochzeitspaares gestreift und hierbei das Auto an der linken Fahrzeugseite beschädigt. Anschließend hatte sich der Unfallverursacher von der Unfallstelle entfernt, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von zirka 2000,-- Euro zu kümmern. Unfallort: Wolfenbüttel, Parkbox in der Reichsstraße. Hinweise: 05331 / 933-0.

