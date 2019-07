Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Unfall mit leichtverletztem Radfahrer

Schweigen, B 38 (ots)

Am 2.7.19, gegen 16 Uhr, befuhr ein 71-jähriger Mann, mit seinem E-Bike, den Radweg von Schweigen in Richtung Wissembourg. Durch einen Fahrfehler stürzte er und fiel auf das Gesicht. Er zog sich nur leichte Abschürfungen und ein "blaues Auge" zu, was er vermutlich auch dem getragenem Fahrradhelm zu verdanken hatte.

